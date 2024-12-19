حزب المصريين الأحرار: قمة الدول الثمانى النامية انطلاقة نحو تعاون اقتصادى مستدام

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أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل بانعقاد قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قادة الدول الأعضاء وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وقال الحزب في بيان صحفي، إن انعقاد هذه القمة في وقت تتسارع فيه الأزمات الإقليمية والدولية يُعَزّز من أهمية دور الدول النامية في تقديم حلول إبداعية للتحديات المشتركة ومشاكلها الداخلية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بما يعود بالنفع على شعوبها ويعزز الروابط الأخوية بين الدول.

وأشاد الحزب بعنوان الجلسة الرئيسية للقمة "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، مؤكدًا أن هذا العنوان يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تشكيل اقتصاد الغد عبر الاستثمار في العنصر البشري ودعم القطاعات الاقتصادية التي تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو في الدول النامية.

وأضاف حزب المصريين الأحرار في بيانه الصادر اليوم الخميس: "أن القمة تاتي في مشهد يعكس قدرة الدول النامية على التكاتف والتضامن لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، تكتسب القمة الحادية عشرة للدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة أهمية خاصة؛ ولاسيما إنها لا تقتصر فقط على كونها منصة للتعاون بين الدول الأعضاء، بل هي أيضًا إعلان عن إرادة سياسية جديدة من جانب الدول النامية لتشكيل مستقبل اقتصادي مستدام يعتمد على الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وثمن حزب المصريين الأحرار، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إطلاق سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تشمل "شبكة مديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية" و"المسابقة الإلكترونية لطلاب التعليم قبل الجامعي"، معتبرًا أن هذه المبادرات تشكل خطوة هامة نحو بناء أسس تعاون معرفي ودبلوماسي بين دول المنظمة.

وأكد الحزب، أن تدشين الاجتماعات الدورية لوزراء الصحة واستضافة مصر للاجتماع الأول في 2025 يُعد مؤشرًا على حرص مصر المستمر على تعزيز التكامل والتنسيق بين الدول في القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتي تمثل أساسًا رئيسيًا لأي نهضة اقتصادية واجتماعية.

وعقب الحزب أيضًا علي كلمة الرئيس السيسي بشأن الأوضاع السياسية والإنسانية في فلسطين ولبنان، مؤكدًا أن هذا الموقف الثابث يعكس مسؤولية مصر التاريخية والقيادية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وهو الدور المتوازن لمصر الذي يجمع بين السياسة والإنسانية يعزز مكانتها كقائد إقليمي فاعل في الساحة الدولية.

وأوضح الحزب أن هذه القمة تمثل خطوة محورية نحو خلق اقتصاد متكامل بين الدول النامية، يعتمد على الابتكار والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع آفاق الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، هي المقومات الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وتابع الحزب: "إن استثمار مصر في هذه المجالات سيعزز من مكانتها كونها داعم رئيسي للتعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، ويعزز ريادتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة."

وأشار حزب المصريين الأحرار إلي أن الهدف الأسمى لهذه القمة هو بناء نموذج جديد للتعاون بين الدول النامية يعكس قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، ويضمن تحقيق التنمية المنشودة لشعوبها.



وتابع: «نحن في حزب المصريين الأحرار نؤمن أن هذه القمة ستكون بداية لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي الفعّال الذي يحقق مصالح شعوبنا، ونعبر عن تقديرنا البالغ لما تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا السياق من خطوات راسخة، سواء من خلال الاهتمام بالشباب أو عبر المبادرات التي تهدف بناء الإنسان، باعتبار أن الاستثمار في البشر هو حجر الزاوية لبناء الأوطان»