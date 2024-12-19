شكرا لقرائتكم خبر عن قبل رحيله.. بايدن يتعهد بخفض الغازات الدفيئة بأكثر من 60% والان نبدء بالتفاصيل

خفض الانبعاثات

الدمام - شريف احمد - تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايته بخفض انبعاثات الغاز الدفيئة بأكثر من 60% بحلول 2035، فيما يكافح من أجل ضمان بقاء إرثه في إبطاء الاحترار العالمي، برغم تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإلغاء الكثير من عمل بايدن في مجال المناخ عندما يتولى المنصب في الشهر المقبل.وقال إن الهدف الجديد، الذي يحل محل خطة سابقة لخفض انبعاثات الكربون بمعدل النصف على الأقل بحلول 2030، يجعل الولايات المتحدة على الطريق لخفض الانبعاثات الدفيئة إلى صفر على مستوى الاقتصاد ككل بحلول 2050.وذكر بايدن أن الولايات المتحدة تقدم مذكرة رسمية بشأن الهدف الجديد، المعروف باسم المساهمة المقررة الوطنية، للأمم المتحدة بموجب بنود اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وقال في بيان مصور: "إنني فخور بأن إدارتي تنفذ أجرأ أجندة مناخ في التاريخ الأمريكي".ويدعو الهدف الجديد إلى خفض صافي الانبعاثات بنسبة تتراوح ما بين 61 و 66 % أقل من مستويات 2005 في عام 2035.