من القاهرة.. أردوغان يوجه رسالة للسوريين والسيسي يحذر الإسرائيليين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تتابع عن كثب التطورات في سوريا، مشددا على أهمية إعادة إعمار سوريا ووضع خطط سريعة لتتعافى من الدمار الذي لحق بها.

أضاف أردوغان، خلال كلمته بقمة الدول الثماني النامية المنعقدة في القاهرة، أن بلاده تبذل قصاري جهدها لثبيت الاستقرار فى سوريا، وتعزيز تمكين شعب سوريا وبسط نفوذه على أراضيه.

وأعرب أردوغان عن تطلعه باحترام كافة العرقيات وإعادة إعمار سوريا، وأن يعيش الجميع في سلام، وأن يتم اقتلاع الإرهاب من جذوره فى سوريا.

ونوه بأن العالم يشهد الكثير من النزاعات والملفات التي تزعزع الأمن الدولى، ولهذا نرى أن الحلول ليست متمثلة فقط في السياسة، ولكن فى الحلول الاقتصادية ولا سيما خطة التعافى من الأزمات.

السيسي يحذر من تحركات إسرائيل

من ناحيته أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن سوريا تشهد انتهاكات صارخة لسيادتها على خلفية استيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها وإعلانها من طرف واحد إلغاء اتفاق فض الاشتباك 1974.

وأضاف السيسي، في الكلمة الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر تؤكد دعمها لكل جهد يسهم في إتمام العملية السياسية الشاملة في سوريا.

ولفت إلى أن النجاح لن يكتب لأي تصور لليوم التالي في غزة إذا لم يتم تأسيسه على تدشين الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، ومصر تجدد التأكيد على محورية دور وكالة "أونروا".