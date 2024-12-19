شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للإعلام يعلن استدعاء الممثل القانونى لقناة ETC الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانونى لقناة ETC الفضائية لجلسة استماع يوم الاثنين الموافق 23/12/2024 لسماع الإيضاحات وتقديم المستندات اللازمة بشأن ما تم رصده بمحتوى تم تقديمه من خلال القناة.

جاء ذلك بناء على ما اسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام من متابعة التزام المؤسسات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.