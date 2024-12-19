شكرا لقرائتكم خبر عن رشا راغب: نتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتدريب العاملين فى المحليات والان مع تفاصيل الخبر

أشادت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، بتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة، مؤكدة أنه يعد أحد أهم أذرع التدريب فى الوزارة لتأهيل وتدريب العاملين بالمحليات.

وأضافت الدكتورة رشا راغب، فى كلمتها على هامش الاحتفال بمرور 40 عاما على إنشاء مركز التنمية المحلية بسقارة، أن هناك شراكة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية، منذ عام 2019، تم تفعيلها لدعم وتدريب العاملين فى المحليات وإعداد القيادات بما يتماشى مع رؤية الوزارة للاستثمار فى الإنسان ورؤية مصر بصفة عامة.

وأكدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الأكاديمية تهدف من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتعزيز ثقافة التميز فى خدمة المواطن، وتعزيز العمل المشترك لتأهيل القيادات ورفع كفاءة العاملين، بما يعكس رؤية الدولة فى التعاون وتبادل الخبرات لتنمية الكوادر، مشددة على التزام الأكاديمية بتعزيز التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية فى هذا الشأن.