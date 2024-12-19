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التحالف الوطني يوزع 300 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية فى البحيرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الخميس، 19 ديسمبر 2024 05:07 م

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوزيع 300 بطانية على الأرامل والمطلقات والأسر الأولى بالرعاية في محافظة البحيرة، وذلك من خلال قاعدة بيانات المؤسسة.

وتمت عملية التوزيع بمقر المؤسسة في مدينة دمنهور، حيث شارك في التوزيع مجموعة من المتطوعين الذين حرصوا على تقديم الدعم اللازم للأسر.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة لتحقيق التكافل الاجتماعي وتحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية.

توزيع 300 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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