الإنفاق على الرعاية الصحية بأميركا يقارب 5 تريليونات دولار

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت مراكز الرعاية والخدمات الطبية الأميركية في تقرير أمس الأربعاء إن الإنفاق على الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 7.5 بالمئة إلى 4.9 تريليون دولار في عام 2023، مدفوعاً في جزء منه بارتفاع التسجيل في خطط الرعاية الصحية الخاصة.



وقالت المراكز، التي تشرف على خطط الرعاية الطبية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر أو ذوي الإعاقة، إن الإنفاق على الرعاية الصحية تجاوز النمو الاقتصادي الأميركي.

وذكر التقرير أن الانفاق ارتفع بنسبة 4.4 بالمئة معدلة حسب التضخم مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 بالمئة في عام 2023.

وسجلت الرعاية الصحية 17.6 بالمئة من حجم الاقتصاد الأميركي في عام 2023، وهي زيادة طفيفة عن 17.4 بالمئة في عام 2022. وقال التقرير إن هذه النسبة أقل قليلاً مما كانت عليه في ذروة جائحة كوفيد-19.