لحود عرض مع النائبين درغام والاسمر اوضاع القطاع الزراعي في عكار وجزين

عرض مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، مع النائب اسعد درغام أوضاع القطاع الزراعي في عكار والمشاكل التي تعترض المزارعين والبرامج والمشاريع الزراعية في محافظة عكار.

في سياق متصل، التقى لحود النائب سعيد الأسمر، وجرى خلال الاجتماع متابعة أوضاع الزراعة في قضاء جزين وحماية الثروة الحرجية وزيادة المساحات الحرجية وتسويق الانتاج الزراعي ومنتوجات المونة والمطبخ اللبناني في الاسواق المحلية والخارجية. .