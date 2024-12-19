الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه على الأراضي اللبنانية كافة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، المدير العام لكهرباء زحلة أسعد نكد في زيارة للتهنئة بالأعياد المجيدة والاطمئنان على البطريرك.

وأكد الراعي، ان "كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه على الأراضي اللبنانية كافة بعدما اثبت هذا النموذج نجاحه في تأمين الكهرباء ٢٤ على ٢٤".