بيرم: خيارنا هذا الوطن وبناء الدولة فيه والتعددية في لبنان إدانة لعنصرية إسرائيل

شدد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم على "أننا نؤمن بهذا الوطن الذي ننتمي إليه مع بقية شركائنا، وخيارنا هذا الوطن وبناء الدولة فيه، لأن التعددية في لبنان إدانة لعنصرية إسرائيل، وإذا لم نستطع أن نتعايش مع بعضنا، فهذا نجاح للإسرائيلي، وعليه، فإن تعدديتنا هي إدانة لعنصرية إسرائيل، ومن الواجب أن نتعايش مع بعضنا البعض في هذا الوطن الذي هو وطن نهائي لجميع أبنائه".

وخلال احتفال تكريمي لثلة من شهداء المقاومة الإسلامية وذلك في حسينية مجمع سيد المرسلين في عرمون، لجمهور المقاومة ومحبيها بالقول: "كونوا على جهوزية للمشاركة في مسيرة التشييع الكبرى، وإلى عملية الاستفتاء الجديدة على خط المقاومة وحفظاً لدماء الشهداء، في التشييع العظيم لسيدنا وحبيبنا وقائدنا السيد حسن نصر الله، لننزل كباراً وصغاراً، رجالاً ونساءً وأطفالاً، نرفع القبضات والأصوات تخرج من قلوبنا وأفواهنا، بنداء أبدي يبقى إلى آخر نفس حتى ظهور مهدي آل محمد، "لبيك يا نصر الله".