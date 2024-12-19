النشرة: حريق بورة خردة في الغازية

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، باندلاع بعد حريق بورة خردة في الغازية، حيث توجهت على الفور فرق الإسعاف والطوارئ التابعة لجمعية الحركة الشبابية للتنمية والسلام الى المكان، وعملت على مساندة فرق الاطفاء في اخماد الحريق وتأمين السلامة العامة في حال حدوث اي طارئ.

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