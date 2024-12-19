مولوي يجول في مطار بيروت متفقدا الاجراءات الأمنية عشية الأعياد

وصل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي إلى مطار بيروت الدولي لتفقد الترتيبات والإجراءات الأمنية المتخذة من قبل جهاز أمن المطار لاسيما عشية الأعياد. ويرافق مولوي قائد جهاز امن المطار العميد فادي الكفوري، قائد سرية درك المطار العميد عزت الخطيب ورئيس دائرة الأمن العام في المطار العميد جوني الصيصة، وكبار الضباط في الأجهزة الأمنية العاملة في المطار على أن يعقد اجتماعاً في مكتب قائد الجهاز.

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