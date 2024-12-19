المطران سويف رعى ريسيتالا ميلاديا لطلاب مدرسة شكا

رعى رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف ريسيتالا ميلاديا لطلاب مدرسة شكا المارونية في كنيسة السيدة شكا .

حضر الريسيتال، الأب اندريه ضاهر المشرف العام على مدارس الابرشية، مديرة المدرسة، مرشد المدرسة الخوري يوسف الزغبي، خادم الرعية الخوري فادي منصور، القيم العام الخوري خالد فخر، كهنة رعية تجلي الرب قدس المتقدم في الكهنة الاب ابراهيم شاهين ، وقدس الاب نقولا الشامي، خادم رعية النبي إيليا الغيور قدس الاب باسيليوس غفري مع أبناء رعاياهم وفرقهم الراعوية.

كما حضر الريسيتال رئيس وأعضاء مجلس بلدية شكا، المخاتير، رؤساء الاحزاب، والأندية ومديرو المدارس وأفراد الهيئة التعليمية والأهل ولجنة الوقف وأبناء الرعية.