وصول ميقاتي إلى مقر انعقاد قمة منظمة الدول الثماني النامية في القاهرة

وصل رئيس حكومة تصريف الأعماب نجيب ميقاتي إلى مقر انعقاد فعاليات القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.

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