رئيس اللجنة العلمية لتوثيق الأنساب بلبنان: أيام الأنظمة العربية العميلة باتت قريبة وستحرقها ضمائر الشرفاء

أشار رئيس اللجنة العلمية لتوثيق الأنساب في لبنان السيد حسن عيسى، إلى أنه "كان سقوط نظام (الرئيس السوري السابق) بشار الأسد من المستحيلات، وكان شعارهم الى الأبد، ولكن مشيئة الله أقوى من ارادة البشر. لذلك الى الأنظمة العربية العميلة الخائنة ولا نستثني منهم احدا، إن ايامكم باتت قريبة وستحرقكم ضمائر الشرفاء مع شعوبكم التي قبلت بالذل والهوان، والتي لم يحرك لها جفن من دموع الأطفال وصرخات وآهات الأرامل والنساء والشيوخ في فلسطين المحتلة".

ورأى في تصريح أنه "ستكون هذه الصرخات براكين وحمم التي ستهدد بزوال أنظمتكم ودولكم. عودوا الى رشدكم قبل فوات الأوان".