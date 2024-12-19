اشار مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام في بيان، الى ان "المديرية العامة للأمن العام تعلم الرعايا السوريين الراغبين بالمغادرة عبر مطار رفيق الحريري الدولي، الذين تستوجب أوضاعهم إنجاز تسوية للمغادرة، ويصادف موعد إقلاع رحلاتهم ضمن الفترة الواقعة بين منتصف الليل والساعة الثامنة من صباح اليوم التالي، بوجوب التقدم من شعبة التسويات قبل 24 ساعة لمغادرتهم على الأقل لتسوية أوضاعهم.
للإستفسار والإطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت :
www.general-security.gov.lb
أو مراجعة call center على الرقم 1717".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام دعا الرعايا السوريين الراغبين بالمغادرة عبر المطار والتي تحتاج اوضاعهم لتسوية للمراجعة قبل 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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