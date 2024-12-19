14 طائرة إسرائيلية قصفت اليمن فجراً والحوثي يتوعد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: بينما كان صاروخ الحوثيين متجها نحو اليمن، حلقت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي لضرب اليمن، وبدأت الضربات بعد أقل من ساعة من اعتراض جيش الدفاع الإسرائيلي صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه وسط إسرائيل.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ضربت أهدافا حوثية في العاصمة صنعاء في اليمن خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، حيث كانت 14 طائرة بالفعل في الجو بينما أطلق اليمن صاروخا باليستيا تجاه إسرائيل.

وأضاف جيش الدفاع الإسرائيلي أن الأهداف التي ضربتها إسرائيل كانت تستخدم من قبل الحوثيين لأغراض عسكرية، بما في ذلك تهريب الأسلحة الإيرانية إلى داخل البلاد، كما أكد جيش الدفاع الإسرائيلي أن الموانئ والبنية التحتية للطاقة في صنعاء تعرضت للضربات خلال الضربات.

وقال مصدر قريب من الأمر لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن إسرائيل أعطت الولايات المتحدة إشعارا مسبقا بالضربة في اليمن، وإن الغرض من الضربة كان تعطيل الموانئ الحوثية الثلاثة في اليمن.

وأميركا أيضاً قصفت اليمن

وأشار جيش الدفاع الإسرائيلي إلى أن الولايات المتحدة هاجمت اليمن أيضًا مؤخرًا، ولكن نظرًا للهجمات المستمرة من الحوثيين، "قررنا شن هجوم مضاد".

وبحسب جيش الدفاع الإسرائيلي، أطلق الحوثيون أكثر من 200 صاروخ باليستي وأكثر من 170 طائرة بدون طيار على إسرائيل، حيث أسقطت الولايات المتحدة أو إسرائيل معظمها، لكن 22 منها اخترقت إسرائيل.

وفي تموز (يوليو) الماضي، قُتل إسرائيلي في تل أبيب بطائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون من اليمن.

وقرر جيش الدفاع الإسرائيلي الهجوم قبل الهجوم الذي وقع ليلة الأربعاء، وفي الواقع كانت الطائرات الـ14 التي هاجمت اليمن في طريقها بالفعل إلى اليمن في رحلة بطول 1800 كيلومتر في الوقت الذي اقترب فيه الصاروخ الباليستي من أراضي إسرائيل.

ويبدو أن الطائرة غادرت إسرائيل حوالي الساعة 1:00 صباحًا.

ولم يكن واضحا لدى الجيش الإسرائيلي ما إذا كان الحوثيون قد اكتشفوا الهجوم، لكنه قال إنه لا يوجد دليل واضح على حدوث ذلك.

وفي الساعة 3:15 فجراً، ضربت الموجة الأولى من هجوم سلاح الجو المسير منطقة الساحل اليمني، وفي الساعة 4:30 فجراً، ضربت الموجة الثانية من هجمات سلاح الجو المسير، العاصمة الحوثية صنعاء.

الحوثي يتوعد بالرد

بدوره قال المتحدث باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، في بيان مصور نشر على منصة إكس، الخميس، إن "الهجوم الإسرائيلي لن يثني الحوثيين عن الرد ومواصلة دعم قطاع غزة"، وفق تعبيره.

كما أضاف أن "الهجوم على تل أبيب تزامن مع غارات إسرائيل على اليمن"، إلى ذلك، أوضح أن الجماعة استهدفت هدفين عسكريين في يافا، بصاروخين باليستيين

وكانت إسرائيل حذرت الحوثيين من الاستمرار في إطلاق الصواريخ، متوعدة بضربات موجعة. وفي رسالة عبر الفيديو أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أنّ الحوثيين أصبحوا "مصدر تهديد عالمي".

كما اعتبر أن من يقف خلفهم هو "النظام الإيراني الذي يمول ويسلح ويوجه أنشطة هذه الجماعة". وأضاف "سنواصل التحرك ضد أي طرف في الشرق الأوسط، يهدد دولة إسرائيل".

ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، يشن الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، في ما يعتبرونه "دعما" للفلسطينيين في قطاع غزة حيث تدور حرب مدمّرة بين إسرائيل وحماس منذ السابع أكتوبر 2023.

كما أطلقت الجماعة المدعومة من إيران عشرات الصواريخ والمسيرات نحو تل أبيب.