«الفارس الشهم 3» توزع الخبز على النازحين في «مواصي رفح»

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

ووزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» الخبز على النازحين في منطقة «مواصي رفح»، في ظل تفشي الجوع وإغلاق المعابر مع قطاع غزة.

كما وزع المتطوعون حقائب طوارئ لدعم النازحين في شمال القطاع، وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الأوضاع الصعبة.

كما ساندت عملية «الفارس الشهم 3»، النساء في قطاع غزة، حيث قدمت لهن الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهنها.

وتتصدر دولة الإمارات العمليات الإغاثية التي تصل إلى شمال القطاع، حيث تسعى إلى زيادة المساعدات قدر المستطاع، وتوفير المواد الغذائية ومستلزمات الشتاء والأغطية، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، الذين يصعب عليهم توفيرها في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات إليهم بشكل منتظم.

الجدير بالذكر أن الإمارات تقدم دعماً متنوعاً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تسهم في توفير العلاج والرعاية الطبية عبر إجلاء المرضى لتلقي الرعاية في مستشفياتها، كما تواصل تقديم الدعم الطبي للمرضى الموجودين داخل غزة من خلال المستشفى الميداني الإماراتي المجهز بالاحتياجات والأجهزة المتطورة كافة، إلى جانب تزويد المستشفيات المحلية بالأدوية واللقاحات الضرورية للأطفال.