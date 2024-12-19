شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: إسرائيل كانت الطرف الرئيسي الذي بادر بالتدخل في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، إن ملامح سوريا كانت واضحة قبل ما حدث من إسقاط النظام فى علاقاتها بالإقليم والعالم، ونتيجة ما حدث فيها منذ أيام غير بعيد عما تسعى إليه أطراف دولية وإقليمية فى مصالحها.

وأضاف ضياء رشوان، خلال لقاء بقناة إكسترا نيوز، أن أول طرف تحرك خلال ساعات وتدخل فى سوريا هى إسرائيل، وهو ما يعطينا إشارة إلى أهمية إسرائيل وما هى مصالحها فى أن تحتل أكثر من 300 كيلو من الجولان والتى تبلغ مساحته 1800 كيلو.

ولفت ضياء رشوان إلى أن إسرائيل هى أول دولة تحركت وبكثافة غير معهودة وبخرق الاتفاقية القائمة مع سوريا منذ 50 سنة، وغلبت مصالحها فى الاقتراب من دمشق، وأكملت احتلالها بتدمير الجيش السورى، وكان هدفها المعنوى أكبر من الهدف المادى، وهى تهدف لأن تدمر سوريا التى دخلت ضدها حرب فى 73 .