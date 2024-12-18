انطلاق اجتماع تشاوري بين «النواب» و«الدولة» الليبيين

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بوزنيقة)

انطلقت، أمس، بمدينة بوزنيقة المغربية أعمال الاجتماع التشاوري بين أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة في الخارج المغربي ناصر بوريطة.

وقال بوريطة، في كلمة له خلال الاجتماع: «إن المغرب بقيادة العاهل المغربي يدعم استقرار ووحدة ليبيا»، لافتاً إلى «أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون في إطار حوار ليبي - ليبي».

وأضاف أن المغرب يواكب الليبيين، ويوفر لهم مجالات واسعة للتحاور فيما بينهم لتحقيق تقدم في المسار السياسي بعيداً عن التأثيرات والضغوط الخارجية، مؤكداً أن المقاربة المغربية في الملف الليبي تعتمد على عدم التدخل في الشأن الليبي، واحترام إرادة الليبيين.

وأكد أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الرغبة الأممية في تحريك الملف الليبي على مستوى البعثة الأممية لافتاً إلى أن الليبيين بحاجة إلى حكومة وطنية للتفاعل مع تطلعاتهم والتحضير لانتخابات ذات مصداقية.