شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شيحة: مصر تشهد نقلة حقيقية فى ملف حقوق الإنسان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تشهد الفترة حالية نقلة حقيقية فى ملف حقوق الإنسان وهو الأمر الذى يرجع إلى اهتمام الرئيس السيسى بتعزيز حقوق الإنسان فى مصر.

وأضاف "شيحة" أن الدولة المصرية حريصة على تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر حيث أطلقت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأعلنها رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية والذى كانت بمثابة نقلة كبيرة في هذا الملف.

وأشار إلى أننا نحتاج حاليا لرفع الوعي خاصة للشباب فعلى سبيل المثال نحتاج توعيتهم لكيفية استخدام السوشيال ميديا لتجنب ارتكابه جرائم دون أن يدري فيجب توعيته بخطورة ما يكتبه أو يشاركه على مواقع التواصل الاجتماعي مما يعاقب عليه القانون.

جاء ذلك خلال كلمته فى ندوة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟»، لمناقشة موقف مصر من حقوق الإنسان، وما تحقق من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستعداد الدولة للاستعراض الدورى الشامل فى يناير 2025، وكيف يتم مواجهة المنظمات التي تسعى للنيل من سمعة مصر في المحافل الدولية، واهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.

تدير الندوة آدا جاد ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.



المحامى عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان والسفير خالد البقلى رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان



المحامى عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان



جانب من ندوة تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟