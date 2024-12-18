شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز: لا يوجد دولة مثالية في ملف حقوق الإنسان ومصر على الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة حقوق الإنسان قامت تدريب العاملين بحقوق الإنسان وذلك الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن هناك العديد من التعديلات التشريعية التى عدلت الفترة الماضية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان حيث يضع قانون الإجراءات الجنائية الجديد العديد من المواد المنصفة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى قانون اللجوء وغيره من القوانين.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان اختيار وطنى فى المقام الأول والرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بملف حقوق الإنسان ولعل أبرز دليل على ذلك هو إطلاق الحوار الوطني الذى يؤكد من خلال مشاركته الواسعة لأهمية ملف حقوق الإنسان.

وأكد أنه لا يوجد دولة فى العالم مثالية فيما يخص ملف حقوق الإنسان ولكن الدولة المصرية اتخذت الكثير من الخطوات وليس خطوة واحدة مما يؤكد أننا على الطريق الصحيح.

جاء ذلك خلال كلمته فى ندوة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،اليوم الأربعاء، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟»، لمناقشة موقف مصر من حقوق الإنسان، وما تحقق من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستعداد الدولة للاستعراض الدوري الشامل في يناير 2025، وكيف يتم مواجهة المنظمات التي تسعى للنيل من سمعة مصر في المحافل الدولية، واهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.

تدير الندوة آدا جاد ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.



المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب



النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب



النائب محمد عبد العزيز والمستشار محمود فوزى وزير شؤون المجالس النيابية