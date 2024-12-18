شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين الأحرار يطلق حملة "حافظ على بلدك.. حافظ على هويتك" والان مع تفاصيل الخبر

أطلق حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، حملة توعوية مبكرة تحت شعار "حافظ على بلدك.. حافظ على هويتك"، بهدف تعزيز التوعية المجتمعية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها دول الجوار.

وتسعى الحملة إلى نشر فيديوهات وصور وقرائن موثقة تكشف تشابك عنقود أهل الشر المتغلغل في البلدان، والذى يستهدف ضرب الأوطان وتدمير هويتها ومحو حضارتها لتحقيق المخططات الخارجية وتنفذها جماعات متطرفة بصورة ممنهجة.

وتتناول الحملة كشف الستار عن خيوط عنكوتيه وجوهه أشخاص ساهموا في تحطيم بلاد ودول الجوار من خلال زعزعة الأستقرار وضرب صمام الأمان وصولًا لمحو الهوية وطمس الحضارات لتلك البلدان.

وتركز الحملة الإلكترونية علي اولوية وضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية للبلدان لانها ركيزة الحماية الأولي مع الأصطفاف الوطنى في مواجهة التحديات الراهنة أقليميا ودوليًا؛ وبخاصة في ضوء اختلاق حروب وصراعات ونزاع ممنهج يهدف استعادة ظهور تيارات متطرفة مجددا علي ركام البلدان.

وتهدف حملة حافظ علي بلدك .. حافظ علي هويتك ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة والصحيحة وعدم الانسياق خلف شائعات تهدف ضرب الاصطفاف الوطنى الذى يشكل الضمان الرئيسي لحفظ أمن واستقرار البلاد في زخم التحديات والاجندات التي تحاك بالمنطقة.