شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: مصر تقدم نموذجا يحتذى به فى استقبال وحماية حقوق اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، الطريقة الإنسانية والحضارية التى تتعامل بها الدولة المصرية مع ملف اللاجئين.

وأكد النائب علاء عابد، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تقدم نموذجًا يحتذى به فى استقبال اللاجئين وتوفير الحياة الكريمة لهم داخل أراضيها.

وأوضح رئيس نقل النواب، أن اللاجئين فى مصر يتمتعون بكافة الحقوق والخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، شأنهم شأن المواطنين المصريين.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن مصر، رغم التحديات الاقتصادية التى تواجهها، لم تتخل عن دورها الإنسانى تجاه اللاجئين الذين فروا من مناطق النزاع والاضطهاد.



وأضاف رئيس نقل النواب، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا خاصًا بدمج اللاجئين فى المجتمع، وتحرص على توفير جميع الخدمات لهم بما يعزز من استقرارهم وسلامتهم، مؤكدًا أن هذا التعامل الراقى يعكس التزام مصر بتعهداتها الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.

وشدد النائب علاء عابد، على أن المواد التى يتضمنها قانون اللاجئين تعكس حرص الدولة على تنظيم وجود اللاجئين وحمايتهم، مع ضمان عدم التأثير على سيادة الدولة أو أمنها.

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن هناك بعض الجهات المغرضة التى تروج لأكاذيب حول انتهاكات حقوق اللاجئين، بهدف تشويه صورة مصر وإثارة البلبلة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أى حقائق.

وأكد النائب علاء عابد، أن مصر تواصل العمل بشكل متوازن بين حماية حقوق اللاجئين والحفاظ على الأمن الوطنى، مشيرًا إلى أن أى تعديلات على قانون اللاجئين تتم فى إطار حوار مجتمعى وتشريعى شفاف.



وطالب رئيس نقل النواب، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، مشددًا على أن مصر ستظل أرضًا مرحبة باللاجئين وتحرص دائمًا على توفير سبل الحياة الكريمة لهم.