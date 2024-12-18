شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: اتجاه لرفع التبادل التجارى بين مصر وإندونيسيا ورؤى البلدين متوافقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، أن إندونيسيا من الدول الفاعلة وعلاقتها بمصر والدول الإسلامية قوية، وبيننا تبادل مهم، وطلاب إندونيسيا يدرسون بالأزهر، مشيرا إلى أن هناك تعاون علمي وثقافي فضلا عن اهتمامات بالقضية الفلسطينية وهي قضية هامة للبلدين.

وأضاف أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي إم سي، أن إندونيسيا هي من الدول المؤسسة لعدم الانحياز وداعمة للقضايا العربية والإسلامية والإقليمية، مؤكدا أنها دولة عندها تجربة مهمة ويمكن تبادل الآراء والأفكار معها، ورئيس إندونيسيا دائم الشكر لمصر لإتاحة الفرصة لطلابها للدراسة في مصر.

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية والتجارية قوية بين البلدين والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن الرئيس السيسي دائما يؤكد على فكرة توطين الصناعات والطاقة الجديدة والخضراء، لافتا إلى أن "هناك استثمارات إندونيسية في مصر، وهناك كلام عن رفع التبادل التجاري بين البلدين"، مؤكدا أن مصر لديها استثمارات مهمة في البنية التحتية وإندونيسيا عندها تجربة صناعية مهمة.

وأكد أن المنتجات الإندونيسية لها سمعة جيدة، ومصر عندها ما تصدره من منتجات غذائية لإندونيسيا، كما أنها من الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز، وعلاقتها بمصر تاريخية منذ الخمسينات، كما أن القمة بين الرئيسين السيسي ونظيره الإندونيسي تناولت تطورات الأوضاع في غزة وحقوق الفلسطينيين وإدانة كاملة لجرائم الاحتلال وضرورة وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات لقطاع غزة.