شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى والان مع تفاصيل الخبر

توفي المستشار الدكتور روفائيل بولس المحامى بالنقض ورئيس حزب مصر القومى، بعد رحلة طويلة فى الحياة العامة والحياة السياسية والحزبية.

فيما نعى ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بقلب يعصره الألم والحزن الاخ والزميل والصديق والحبيب المستشار الدكتور روفائيل بولس المحامى بالنقض ورئيس حزب مصر القومى بعد رحلة طويلة فى الحياة العامة والحياة السياسية والحزبية كان فيها نموذج للوطنى المخلص الملتزم بقضايا الوطن القومية والأمة العربية.. تابع الشهابي، لقد زاملت الوطنى الكبير الراحل فى الائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية فكان نعم الاخ والزميل المخلص الوفى االذى يسمو على المصالح الضيقة من أجل مصالح الوطن و الدولة والشعب وكان رحمه الله فقيها دستوريا وحزبيا وكان نشطا فى مواجهة الحملات التى يشنها الأعداء ضد الدولة المصرية.



قال رئيس حزب الجيل: خسارتى فى فقدان اخى وصديقى وحبيبى المستشار روفائيل كبيرة وغير معوضة، وخسارة الحياة الحزبية والسياسية أيضا بوفاته عميقة .. اسال الله أن يغفر له ويرحمه ويلهمنا وأهله وتلاميذه وأعضاء حزبه الصبر. السلوان وانا لله وانا اليه راجعون.