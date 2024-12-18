دريان التقى السفيرة الاسترالية وبحث مع الحشيمي بملف الموقوفين الإسلاميين وضرورة انهائه بطريقة قانونية وعادلة

بحث مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مع سفيرة أوستراليا في لبنان ليندال ساشز، في تعزيز العلاقات بين البلدين.

في سياق منفصل، اشار النائب بلال الحشيمي، بعد لقائه دريان، الى "أننا تناولنا عددا من الملفات الوطنية الحساسة التي تمس مستقبل لبنان، وفي مقدمتها ملف رئاسة الجمهورية وأيضا القضايا التي تهم الطائفة السنية وخصوصا ملف المعتقلين في السجون اللبنانية وبالأخص المعتقلين دون محاكمة. كما ناقشنا الوضع الأمني في معبر المصنع حيث أوضحت له عن وجود خلل واضح في التوازن داخل مركز الأمن العام عند المعبر فكان واضحاً أن هناك يجب ان يكون معالجة بخصوص التوازن الطائفي داخل هذا المعبر ومعالجة فورية لهذه الإشكالية حفاظا على العدالة والتوازن الوطني".

واكد "أننا بحاجة لرئيس يمتلك رؤية شاملة حول لبنان وسيادته ومكانته، وأن يكون باستطاعة هذا الرئيس إرجاع العلاقات مع العالم العربي ودول الخليج وأن يبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها وأن يكون بعيداً من الارتهانات الخارجية".

واضاف، "تطرقنا الى ملف الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية وهناك بعض الآراء ودريان كان واضحاً بأنه يجب أن يكون هناك عدالة وإنهاء هذا الملف بطريقة قانونية عادلة، وإن هذه المرحلة تتطلب اتخاذ قرارات واضحة".