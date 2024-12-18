أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب الطيب أردوغان اتفقا في اتصال هاتفي على ضرورة انتقال سلمي في سوريا يحترم كل مكونات الشعب".

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الفرنسية: ماكرون وأردوغان اتفقا على ضرورة انتقال سلمي في سوريا يحترم كل مكونات الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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