رئيس وزراء العراق وولي العهد السعودي أكدا على تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وبحثا الوضع في سوريا وغزة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السودامي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال لقاء بينهما في مدينة العلا، على تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وبذل الجهود من أجل الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن رئيس الوزراء العراقي وولي العهد السعودي بحثا آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية الاتفاق على التنسيق المشترك بشأن تداعيات الاحداث في سوريا.

وأكد السوداني حرص العراق على وحدة الأراضي السورية وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري واحترام الإرادة الحرّة للسوريين، مشددا على استعداد العراق للتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في المنطقة من أجل إرساء الأمن والاستقرار وإبعاد المنطقة عن خطر الصراعات والحروب.

وبحسب الوكالة، ناقش الجانبان "الأوضاع المأساوية في غزّة واستمرار الكيان المحتل في عدوانه ضد الفلسطينيين"، وأكدا أهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل إيقاف فوري للحرب ومضاعفة الجهود الإغاثية لتخفيف معاناة الأهالي في غزّة.