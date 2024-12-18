الدفاع المدني السوري: العثور على جثث مجهولة الهوية بمنطقة السيدة زينب في دمشق

أعلن عضو مجلس ادارة في الدفاع المدني السوري عمار السلمو، أن فرق "الخوذ البيضاء" عثرت على نحو 20 جثة ورفات مجهولة الهوية في مخزن للأدوية في منطقة السيدة زينب في دمشق.
وقال السلمو من المكان الذي يقع قرب مقام السيدة زينب لوكالة فرانس برس "وصلنا بلاغ عن وجود جثث وهياكل عظمية وروائح كريهة في هذا المكان".
وبحسب السلمو فإن "الأعداد الموجودة هنا لا تتجاوز 20 ضحية، لكن العظام منشورة في كل مكان، سنحاول تجميع هذه العظام ومعرفة الرقم التقديري".
وأضاف السلمو أن "المكان مخصص ليكون مستودع أدوية(...) لكن داخل المستودع يوجد براد، هذا البراد يحتوي على جثث متفسخة وهياكل عظمية يبدو أنها ماتت قبل سنتين أو سنة ونصف، بشكل تقريبي".
وقامت فرق الدفاع المدني برفع الجثث والعظام ووضعها في أكياس لتجميعها من أجل البدء بعملية التعرف عليها.
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