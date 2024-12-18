قاذفتان روسيتان استراتيجيتان من طراز "تو-95 إم إس" حلقتا بالقرب من الساحل الغربي لألاسكا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "قاذفتَين روسيتَين استراتيجيتَين من طراز "تو-95 إم إس" حلقتا بالقرب من الساحل الغربي لألاسكا". في هذا السياق، قالت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية "رصدنا وتتبعنا أمس 4 طائرات عسكرية روسية في منطقة ألاسكا". وأوضحت قيادة الدفاع الجوي، أن "الطائرات الروسية لم تدخل المجال الجوي السيادي الأميركي أو الكندي". ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا والتوتر بين روسيا والغرب.

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