شكرا لقرائتكم خبر عن حالات مرضية غامضة أثناء عرض في دار أوبرا بألمانيا.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى عدد من الحضور في حفل موسيقي، العلاج من قبل المسعفين الثلاثاء، بعد شعورهم بأنهم ليسوا على ما يرام على نحو مفاجئ خلال عرض في دار أوبرا سيمبيروبر دريسدن بألمانيا، قبل أن ينتقل نفس الشعور لعاملين في المجال الطبي أيضا.

وقالت إدارة الإطفاء في دريسدن في بيان إن بعض الحضور أبلغوا عن مشاكل في الدورة الدموية والجهاز التنفسي، ونقل اثنان منهم إلى المستشفى. أجهزة تنفس وشعر أربعة مسعفين في وقت لاحق بأعراض مماثلة، مما دفع فرقة الإطفاء إلى استدعاء وحدات متخصصة مزودة بأجهزة تنفس.

وجرى فحص المسعفين من قبل طبيب، وأفادت الشرطة بأن واحدا من الجمهور كان فاقدا للوعي إلا أنه لم يتم اكتشاف أي مواد ضارة في المبنى.

ولا يزال السبب وراء ذلك غير واضح، بينما فتحت الشرطة تحقيقا في الأمر.