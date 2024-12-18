شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل يشيد بتعامل مصر مع ملف اللاجئين وتوفير كل الحقوق والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على الدور الرائد الذي تقوم به مصر في مجال استضافة اللاجئين وتقديم الدعم الكامل لهم، مشيدًا بتعامل الحكومة المصرية مع ملف اللاجئين من خلال منحهم حقوقهم الأساسية والتمتع بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الشهابي: "مصر دائما منارة للإنسانية، وقد أثبتت ذلك من خلال التعامل مع اللاجئين القادمين من مناطق النزاع في العالم، حيث تمنحهم الفرص نفسها التي يحصل عليها المواطنون في مجالات التعليم والصحة والعمل".

وأضاف الشهابي أن "الدولة المصرية لم تقتصر فقط على توفير الأمان لهم، بل عملت على دمجهم في المجتمع المصري بشكل يضمن لهم حياة كريمة، مشيرا إلى أن "مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت خطوات ملموسة لدعم اللاجئين، منها تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بإقامتهم، وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم في المدارس والجامعات". كما أشار إلى أن "اللاجئين في مصر يتمتعون بالحقوق الاجتماعية مثلهم مثل المواطنين، حيث يحق لهم العمل والعيش في سلام وأمان ضمن المجتمع المصري".

وأضاف الشهابي: "من خلال هذه السياسات، لا يشعر اللاجئون في مصر بالغربة أو التهميش، بل يتم دمجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي مما يعكس روح التضامن والتعاون التي تتحلى بها مصر تجاه القضايا الإنسانية العالمية".