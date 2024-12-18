النشرة: تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا

افاد مراسل "النشرة"، عن "تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ، المطلة على منطقة راشيا الوادي والبقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح، وخاصة فوق تلال برغز وتلال كفرشوبا داخل مزارع شبعا".

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