التقى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري سفير صربيا ميلان ترويانوفيتش وتسلم منه نسخة من مقترح مذكرة تفاهم مقدمة من وزارة الإعلام والإتصالات الصربية. ولفت السفير الصربي الى انه "أتوقع أن يتم توقيع المذكرة من قبل الجانبين بهدف مواصلة التعاون المشترك في مجال الإعلام، بالإضافة إلى حقول أخرى ، في القريب العاجل".

كانت هذه تفاصيل خبر المكاري تسلم من سفير صربيا مقترح مذكرة تفاهم للتعاون الاعلامي المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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