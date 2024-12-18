ميقاتي عرض الأوضاع الأمنية مع مدير مخابرات الجيش والتقى سفير قطر ومديرة المنظمة الدولية للهجرة وأبو فاعور

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن في السراي الحكومي الاوضاع والمستجدات المحلية والإقليمية كافة. هذا، والتقة ميقاتي المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب ومدير مكتب المنظمة في لبنان ماتيو لوسيانو وجرى البحث في موضوع الهجرة والتعاون القائم بين الدولة اللبنانية والمنظمة. إلى ذلك، استقبل رئيس الحكومة عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور وعرض معه الأوضاع والتطورات الراهنة. وعرض رئيس الحكومة مع مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي الأوضاع الأمنية في البلاد. وتسلم ميقاتي من الأمينة العامة لـ"المجلس الوطني للبحوث العلميّة في لبنان" الدكتورة تمارا الزين تقريرا عن "الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والاضرار القطاعية"، أعده المجلس بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.

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