المبعوث الأممي إلى سوريا: ندعو إلى انتخابات حرة وعادلة في سوريا بعد نهاية المرحلة الانتقالية

أمل المبعوث الأممي إلى سوريا ​غير بيدرسون، بـ"حل سياسي للوضع في شمال شرق البلاد"، مشيرا الى أن "سوريا في حاجة إلى مساعدة إنسانية فورية".

ودعا إلى انتخابات حرة وعادلة في سوريا بعد نهاية المرحلة الانتقالية".