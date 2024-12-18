المبعوث الأممي إلى سوريا: ندعو إلى انتخابات حرة وعادلة في سوريا بعد نهاية المرحلة الانتقالية

أمل المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، بـ"حل سياسي للوضع في شمال شرق البلاد"، مشيرا الى أن "سوريا في حاجة إلى مساعدة إنسانية فورية".
ودعا إلى انتخابات حرة وعادلة في سوريا بعد نهاية المرحلة الانتقالية".
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