رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية: نحذر من تقسيم سوريا وانتقال حالة انعدام الأمن للعراق

شدد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي، على "أننا نحذر من انتقال حالة انعدام الأمن من سوريا إلى العراق".

وحذر أيضا من "خطر تقسيم سوريا بسبب المصالح الأجنبية المتعددة"، موضحا أن "الكيان الصهيوني يستغل الفراغ في سوريا لانتهاك سيادتها".

وقال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية إن "الكيان الصهيوني يستغل الفراغ بسوريا لتدمير بناها التحتية"، مضيفا "تدمير سوريا كدولة داعمة للمقاومة أجندة أميركية وصهيونية".