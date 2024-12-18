القناة 13 الإسرائيلية: الوضع الاقتصادي تفاقم بسبب الحرب وحوالي مليوني إسرائيلي يعيشون تحت خط الفقر

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن "حوالي مليوني إسرائيلي يعيشون تحت خط الفقر".

وأضافت "تفاقم الوضع الاقتصادي بسبب كورونا والحرب وواحد من كل 5 إسرائيليين يعيش تحت خط الفقر".

وسبق وأن كشف تقرير الفقر لعام 2024 في إسرائيل أن نحو ربع الإسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر، فيما تضرر 65% من الإسرائيليين ماليا، مما ينذر بانهيار الصمود الاجتماعي بسبب الحروب المستمرة.

ووفقا لتقرير منظمة "لاتيت" للإغاثة الإنسانية، الذي نشرت مقتطفات منه صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"إسرائيل اليوم"، فإن 32.1% من الإسرائيليين شهدوا تدهورا في أوضاعهم المالية خلال العام الماضي، فيما يواجه نحو مليون إسرائيلي صعوبة في دفع الفواتير الأساسية.

كما أن حوالي نصف الأطفال في الأسر المدعومة يعانون من مشاكل نفسية وتحصيل دراسي ضعيف، فيما يتخلى أكثر من نصف كبار السن في هذه الفئة عن الأدوية ويعانون من زيادة الشعور بالوحدة والقلق.