شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: حصول المستشفيات العامة على اعتماد الرقابة استجابة للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن حرص وزارة الصحة والحكومة علي حصول المستشفيات العامة بالوزارة علي الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هي خطوة هامة للغاية في ملف الصحة.

وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد في بيان صادر عنه، أن هذا الاعتماد لا يتم الحصول عليه إلا بعد التزام الطاقم الطبي والإداري والمنشأة بأقصى درجات الجودة في الخدمة الطبية، وهي خطوة هامة تؤكد حرص الوزارة علي تنفيذ تكليف الرئيس بملف الصحة، كخطوة هامة في بناء الإنسان المصري.

وأشار رئيس حزب المستقلين الجدد إلى أن الوزاره تدرك أهمية اعتماد المستشفيات العامة كأساس للتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل في المحافظات، طبقا للتكليف الرئاسي وتوصيات الحوار الوطني.

وقال إن بداية حصول المستشفيات العامة التابعة للوزاره في محافظة كبيرة من حيث التعداد مثل محافظة القليوبية على الاعتماد، تؤكد على أن الحكومة عازمة علي تخطي التحدي وتثبت قدرتها علي تطبيق المنظومة في المحافظه جغرافيا وسكانيا.

وأكد الحزب على إشادته بما يتم من خطوات في كل الملفات الخاصه ببناء الانسان المصري طبقا للتكليف الرئاسي كخطوة أساسية في بناء الجمهوريه الجديدة.