رئيسة المفوضية الأوروبية دعت لإعادة النظر في بعض العقوبات على سوريا: عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، أن "سوريا القديمة اختفت لكن سوريا الجديدة لم تولد بعد وسقوط (الرئيس السوري السابق بشار) الأسد كان تحريرا للسوريين"، مضيفة "الفترة القادمة ستكون حاسمة لتشكيل سوريا الجديدة وستلعب أوروبا دورا في ذلك".

وقال "رأينا خطوات مشجعة من النظام الجديد في سوريا لكن هناك أسئلة لا تزال دون إجابات"، و"سنكثف اتصالاتنا المباشرة مع النظام الجديد وكافة الفصائل في سوريا".

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن "من مصلحتنا حدوث انتقال سلمي يشمل الجميع في سوريا"، ورأت أنه "يجب أن نعيد النظر في عقوباتنا على بعض القطاعات لتسهيل إعادة الإعمار في سوريا".

واعتبرت أن "سقوط نظام الأسد أعطى آمالا للكثيرين وعودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية دون إكراه"، وتابعت: "مستعدون للمشاركة في ترميم البنية التحتية في سوريا في شكل خطوات متدرجة".