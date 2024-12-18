نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر دبلوماسي مطلع تأكيده ان "شروط اتفاق تبادل الاسرى في غزة تتطابق بشكل عام مع اقتراح الرئيس الاميركي جو بايدن في وقت سابق من هذا العام"، مشيرا الى ان "ما تغير هو أن القوات الإسرائيلية قد تبقى في غزة مؤقتا في فيلادلفيا ونتساريم".

كانت هذه تفاصيل خبر سي إن إن عن مصدر دبلوماسي مطلع: شروط اتفاق تبادل الاسرى بغزة تتطابق بشكل عام مع اقتراح بايدن السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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