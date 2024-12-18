الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون عبروا الحدود إلى لبنان ونصبوا خياما والتحقيق جار في هذا الحادث الخطير

افاد الجيش الإسرائيلي، عن ان "مواطنين إسرائيليين عبروا الحدود إلى لبنان ونصبوا خياما في منطقة مارون الرأس والتحقيق جار في هذا الحادث الخطير".

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