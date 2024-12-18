الكرملين: أوكرانيا تستخدم أساليب الإرهابيين واستخباراتنا تعرف من أصدر أمر اغتيال الجنرال إيغور كيريلوف

شددت الرئاسة الروسية (الكرملين)، على أن "أوكرانيا تستخدم أساليب الإرهابيين واستخباراتنا تعرف من أصدر أمر اغتيال قائد قوات الدفاع الكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي الجنرال إيغور كيريلوف".
في وقت سابق من اليوم، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن اعتقال منفذ عملية اغتيال كيريلوف الذي قتل أمس بانفجار في موسكو مع مساعده، مشيرة الى أن "المعتقل مواطن أوزبكستاني اعترف بتجنيده من الخدمات الخاصة الأوكرانية".
وأمس، شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، على "أننا نتوعد القيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا بالانتقام الحتمي لمقتل كيريلوف".
وكانت قد نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، عن مصدر أوكراني قوله إن "أجهزة الأمن الأوكرانية تعلن مسؤوليتها عن عملية الاغتيال".
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