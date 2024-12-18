اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي في حديث لقناة "الجديد"، الى أن "لدينا اسئلة مشروعة لماذا أقفل رئيس مجلس النواب نبيه بري مجلس النواب سنتين وشهرين"، معتبرا أن "هناك احتمال أن لا تعقد جلسة 9 كانون الثاني وهناك عناصر مشروعة لذلك، لأنه لم يتم احترام الآليات الدستورية من سنتين حتى اليوم".

كانت هذه تفاصيل خبر بو عاصي: هناك احتمال أن لا تعقد جلسة 9 كانون الثاني وهناك عناصر مشروعة لذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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