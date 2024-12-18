إعلام إسرائيلي: نتانياهو أوعز للجيش بالبقاء في جبل الشيخ والمنطقة العازلة حتى نهاية عام 2025 على الأقل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أوعز للجيش الإسرائبي بالبقاء في جبل الشيخ والمنطقة العازلة مع سوريا حتى نهاية عام 2025 على الأقل"، وذلك بعد جولة قام بها يوم أمس في جبل الشيخ.

وبعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، زادت الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا عبر شن مئات الغارات على أهداف معظمها عسكرية والتوغل المستمر في الجنوب السوري، الأمر الذي واجه تنديدًا من الأمم المتحدة وعدة دول إقليمية ودولية.

في وقت سابق من اليوم، أفادت قناة "التلفزيون العربي" القطرية، بأن القوات الإسرائيلية تعزز قواتها وتنشر جرافاتها في منطقة القنيطرة السورية.

وكشفت أن القوات الإسرائيلية تهدد الأهالي في منطقة القنيطرة وتفتش المنازل.

كما أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية ترفض السماح للمنظمات الدولية بإدخال اي مساعدات إلى القنيطرة، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية دخلت قرى صيدا الجولان وصيدا الحانوت جنوب القنيطرة وقامت بعمليات تفتيش.