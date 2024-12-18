الارصاد الجوية: الطقس غدا صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "يكون الطقس مستقر وجاف"، مشيرة الى أنه "من المتوقع ان يتأثر لبنان اعتبارا من مساء الجمعة ببعض التقلبات المحلية ثم بتحول الى ماطر مع رياح ناشطة اعتبارا من مساء السبت مع اقتراب منخفض جوي متمركز حاليا غرب ايطاليا".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، صاف اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة"، محذرة من "تكون الملاح على جوانب الطرقات في المناطق الداخلية فجرا".

ولفتت الى أن "طقس الخميس صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح جنوب البلاد"، مضيفة أن "طقس الجمعة غائم جزئياً بسحب متوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر فيتشكل الضباب على المرتفعات ويتحول الى غائم مساء مع احتمال لتساقط امطار خفيفة محلية خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية".

وذكرت أن "طقس السبت قليل الغبوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم مع رياح ناشطة تقارب الـ60 كم/س وتتساقط أمطار متفرقة اعتباراً من المساء تشتد غزارتها خلال الليل مترافقة بعواصف رعدية خاصة شمال البلاد".