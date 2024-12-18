شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 24 منسقا لصياغة برنامج حزب الوعى وفتح باب العضوية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

عقد حزب الوعي اجتماعه التنظيمي الأول برئاسة الدكتور باسل عادل وأعضاء الهيئة التأسيسية للحزب، معلنا عن تحديد 24 منسقا من ذوي الخبرة من اللجنة التأسيسية للحزب بهدف كتابة برنامج الحزب في "تأسيسه الثاني".

وأوضح "عادل" أن حزب الوعي مؤمن بالتشاركية وأن يكتب أعضاء الحزب برنامجهم بأيديهم.

وخلال الاجتماع أعلن جميع أعضاء الهيئة التأسيسية عن تأييدهم للقيادة السياسية في ظل الأزمات والتحديات الإقليمية، مؤكدين أن هناك تهديدات كبيرة تواجه الدولة المصرية، الأمر الذي يتطلب الاصطفاف والتوحد خلف الدولة المصرية ومواجهة المخاطر التي تحيط بالاقليم .

وأكد "عادل" أن الحزب سيفتح باب العضوية قريبا للانضمام بعد الانتهاء من الموقع الرسمي للحزب.



اجتماع تنظيمي لحزب الوعي

جانب من الاجتماع