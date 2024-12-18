شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل فى اجتماع لجانه: ندعم الدولة فى مواجهة حملات الشائعات والأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

عقدت اللجان الحزبية والنوعية لحزب الجيل اجتماعا برئاسة ناجى الشهابي رئيس الحزب وذلك لمناقشة أهم الأوضاع على الساحتين الداخلية والخارجية بمقر الحزب بالتجمع.

وأكد محمد شهاب أمين الاعلام والمتحدث الرسمي باسم الحزب،أنه تم عرض الموقف على الساحتين الداخلية والعربية والدولية موضحا التحديات التى تواجه الدولة المصرية بعد سقوط النظام السورى واستيلاء جماعات التطرف على الحكم فى سوريا بما له من تداعيات خطيرة على الأمة العربية والدول المركزية فيها.

وأضاف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن هناك ضرورة لاصطفاف الشعب المصرى بأحزابه الفاعلة وقوى مجتمعه المدنى من نقابات مهنية وعمالية ومنظمات مجتمع أهلى، مشددا على حجم الأخطار والتحديات الكبيرة بعد انتعاش آمال تلك الجماعة التى أسقطها الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 فى الانتقام بعد استيلائها على الحكم فى سوريا بمساعدة تركيا أمريكية إسرائيلية.

وأكد رئيس حزب الجيل لقيادات اللجان الحزبية والنوعية بأن نداء الوطنية يلزم حزب الجيل بالوقوف فى خندق الدولة المصرية وأن عليه دور توعوى كبير واسع لصد حروب الجيل الرابع التى تشنها اللجان الإلكترونية الجماعة الإرهابية وتفنيد الأكاذيب والشائعات التى يطلقونها على مدار الساعة كل يوم.

ودعا الشهابي رؤساء وأمناء اللجان الحزبية والنوعية أن يقوموا بدورهم الوطنى فى توضيح الإنجازات التى تمت والأخطار والتحديات التى تواجه الدولة وذلك تعزيز الوعي الوطني لدى المواطنين، وتكوين جبهة داخلية متماسكة ومتراصة خلف الدولة ومؤسسات أمننا القومى لمواجهة الحملات الممنهجة التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات، موضحا أنها تعتمد فى حربها ضد الدولة المصرية على أساليب تضليلية عبر وسائل الإعلام الموجهة ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف تضخيم الأزمات وخلق حالة من البلبلة.

وشدد على أهمية تكاتف الأحزاب الوطنية للتصدي لهذه القضية التي تمس الأمن القومي، مؤكدا أن حزب الجيل فى قلب معركة الدفاع عن الدولة المصرية ونظامنا الوطنى الذى واجه مخطط الفوضى المدمرة واسقط حكم الجماعة المتحالفة معه ومضى بقوة ووطنية فى البناء والتنمية وإعداد جيش قوة قادر على حماية حدود الوطن وأمنه القومى وردع كل الأعداء.

وأشار آمين الإعلام والمتحدث الرسمى باسم حزب الجيل إلى أن رئيس الحزب، استعرض مع أمناء ورؤساء اللجان الحزبية والنوعية استعداد الحزب لخوض الانتخابات المقبلة، مطالبا منهم العمل على تعزيز تواجد الحزب وسط الجماهير من خلال التواصل المستمر مع المواطنين في المحافظات المختلفة، والاستماع إلى مشكلاتهم، وتقديم حلول واقعية تعكس رؤية الحزب وبرنامجه الانتخابي.

وأكد رئيس الحزب أن المرحلة القادمة تتطلب العمل الجاد وتكثيف الجهود لتعزيز تواجد الحزب على الساحة السياسية، كما شدد على ضرورة الالتزام بالشفافية وتقديم رؤية واضحة تستهدف تحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مع التأكيد على أن الانتخابات المقبلة تعد فرصة هامة لتعزيز المشاركة الوطنية ودعم الحياة الديمقراطية في البلاد.

وفي سياق آخر، ناقش أمناء اللجان مع رئيس الحزب ملفات الحوار الوطني، مؤكدين استعدادهم لتقديمها ومناقشتها متى تم بدء الحوار الوطني، وأوضح رئيس الحزب أن الموضوعات المقدمة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وتهدف إلى مصلحة المواطن.

وحضر الاجتماع كل من محمود عز – الأمين العام المساعد للحزب وعضو التنسيقية، أحمد محسن أمين التنظيم، حسن هجرس – مساعد رئيس الحزب وأمين الدقهلية، علي قاعود – مساعد رئيس الحزب وأمين عام محافظة سوهاج وعضو التنسيقية، محمد شهاب – آمين الإعلام والمتحدث الرسمي، عمرو فتوح – رئيس لجنة الصناعة، مونيكا وليم فوزي – رئيس لجنة العلاقات الخارجية، د. احمد عبد القادر - رئيس قطاع شمال الجيزة، ماجد سامي- أمين شئون العضويه محمد الجوهري – آمين لجنة التعليم قبل الجامعى، عماد الدين عبد الفتاح – آمين لجنة التجارة الخارجية ، د.أحمد المغازي - امين لجنة الإسكان والتخطيط العمراني، د.م محمد همام آمين عام القاهرة الجديدة، ود. اسماء عبد العظيم عضو الأمانة العامة للمرأة.