شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مصر احتضنت السوريين وموقفها واضح بدعم سيادة الأراضي السورية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية موقفها واضح مع كافة المشاكل الإقليمية بأنها مع وحدة الصف الداخلى لكل دولة ومنع التدخل الخارجى فى شؤون أى دولة، ومن ناحية أشقائنا السوريين فقد احتضنتهم الدولة المصرية وتعاملت معهم معاملة المصريين وليس كلاجئين وهو الواضح للكافة على الرغم من أن هناك أكثر من 10 مليون لاجئ فى الدولة المصرية مما يمثل عبء اقتصادى إلا أنها لم تتخلى عنهم فى أزمتهم فور لجوئهم لها.

وأشاد عصام هلال خلال تصريحه لـ ”الخليج 365”، بموقف الدولة المصرية فى دعم سوريا ودعم الشعب السوري وتأكيد الدولة المصرية في دعم التمسك بوحدة وسيادة الأراضي السورية ودعم كل ما من شأنه أن يحقق إرادة السوريين في إتمام عملية الانتقال والتحول الداخلي في سوريا.